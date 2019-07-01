В Ижевске будут судить межрегиональную группу наркоторговцев, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Обвиняемыми по уголовному делу признаны 12 человек в возрасте от 18 до 40 лет, которые являются жителями Ижевска, Глазова, Чайковского и Тольятти. Также шестеро из них обвиняются в легализации более 3,5 млн руб., полученных преступным путем.

Установлено, что в период с октября 2017 года по ноябрь 2018 года 23-летний наркокурьер из Тольятти бесконтактным способом приобретал в Москве наркотики синтетического и растительного происхождения. Затем он расфасовывал наркотики в свертки и передавал их региональным курьером с помощью «закладок». Роль региональных курьеров исполняли трое ижевчан. Они расфасовывали содержимое свертков на более мелкие партии и передавали закладчикам. Ими были три жителя Глазова, три ижевчанина и две жительницы Чайковского, которые распространяли наркотики на территории своих городов.

В ходе обысков в квартирах злоумышленников, в их автомобилях и тайниках, полицейские изъяли почти 8,5 кг наркотиков. Деятельность наркосбытчиков пресекли сотрудники МВД по Удмуртии совместно с ГУНК МВД России, межмуниципальным отделом МВД «Щелковское» и сотрудниками УФСБ России по Удмуртии. Всех подозреваемых задержали в течении нескольких дней. В отношении девяти задержанных избиралась мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело, составляющее 43 тома, направлено в Октябрьский райсуд Ижевска с обвинительным заключением. За совершение обозначенных преступлений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.