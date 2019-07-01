В «Авиапарке» открылся временный корнер часового бренда U-Boat

Итальянская часовая марка U-Boat открыла временный корнер в торговом центре «Авиапарк». В бутике представлены основные линии марки Chimera и Classico, модели с драгоценными камнями из коллекции Precious, а также инновационная модель Capsoil, выходящая за рамки традиционного дизайна.

Концепция U-Boat звучит как «часы в необычном корпусе»: знаковые модели имеют корпус от 53 мм в диаметре, обладают превосходной читаемостью циферблата и гигантской заводной головкой с левой стороны корпуса. В модели Capsoil инновационные технологии сочетаются с изящной ретроэстетикой: швейцарский часовой механизм погружен в масло низкой вязкости, которое полностью заполняет циферблат, делая его абсолютно черным и глубоким, благодаря которому возникает иллюзия отсутствия стекла и свободного движения стрелок.

Временный корнер площадью 25 кв. м расположился на 1-м этаже торгового центра «Авиапарк».

Коллекции U-Boat в Москве также представлены в двух фирменных бутика марки на Петровке 19/1 и в «Крокус Сити Молл».