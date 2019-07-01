Башдрамтеатр потратит 441,78 млн рублей субсидий на капитальный ремонт

Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури намерен заказать работы по капитальному ремонту стоимостью до 441,8 млн руб. Подрядчика услуг театр планирует отобрать на аукционе 26 июля. Исполнение контракта будет оплачено за счет госсубсидий бюджета республики, следует из аукционной документации. До ноября текущего года в театре планируют заменить систему автоматического пожаротушения, оборудовать новую вентиляцию и кондиционирование, смонтировать новое постановочное освещение и звуковое оборудование для большого и малого залов. На все работы подрядчик должен предоставить пятилетнюю гарантию.

Майя Иванова