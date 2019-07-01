Lamborghini и Roger Dubuis показали новинки на гоночном треке Moscow Raceway

24 июня 2019 года в Москве состоялась динамическая презентация спорткара Lamborghini Huracan EVO при участии инструкторов гоночного подразделения Lamborghini Squadra Corse. Мероприятие включало в себя упражнения и заезды на гоночной трассе Moscow Raceway, в рамках которых гости трека смогли лично испытать динамические характеристики модели последнего поколения с двигателем V10.

Huracan EVO оснащен новыми системами рулевого управления задними колесами и управления вектором тяги четырех колес. Одно из самых важных нововведений — блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), отвечающий за объединение всех систем контроля динамикой автомобиля и устанавливающий их параметры на основе прогнозирования действий и потребностей водителя. Улучшенная аэродинамика, неповторимый дизайн и новые элементы суперкара способствуют повышению прижимной силы и аэродинамической эффективности более чем в шесть раз по сравнению с моделью Huracan первого поколения. Базовая стоимость автомобиля на российском рынке составляет 16 380 164 руб., и первые суперкары будут переданы клиентам в октябре 2019 года.

Часовая мануфактура Roger Dubuis с 2017 года является официальным партнером гоночного подразделения Lamborghini SC, поэтому все машины имеют на себе логотип марки. В нынешнем году московскому бутику Roger Dubuis в Москве удалось получить из Женевы сразу три новинки, созданные в партнерстве с Lamborghini и Pirelli, которые гости прошедшей презентации могли видеть вблизи гоночного трека.

Excalibur Huracan в титановом корпусе

Титановый Excalibur Huracan — новинка, вдохновленная двигателем V1O Lamborghini Huracan, поистине воплотила в себе все знаковые черты этого суперкара: повернутый на 12 градусов баланс, ассоциируемый с двигателем V10; воздухозаборники в виде шестиугольника на циферблате; окно даты в форме гексагона; вращающийся на 360° ротор, напоминающий колесный обод суперкара Huracan; в верхней части калибра имеется мост в виде распорок стоек автомобильной подвески, как в двигателе V10 суперкара Lamborghini.

Excalibur Huracan Perfomante

Excalibur Huracan Perfomante — более «заряженная» версия Excalibur Huracan, за счет узора «пчелиные соты», которые также используются на воздухозаборниках спорткаров Lamborghini.

Excalibur Pirelli Flying Tourbillon

А Excalibur Pirelli Flying Tourbillon — лимитированный всего 88 экземплярами, скелетон с парящим турбийоном и ремешком из шины гонщика-победителя «Формулы-1» с титановыми шипами, имитирующими зимние шины Pirelli Sottozero, предназначенные для экстремальных условий на дороге.