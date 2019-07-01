На Кубани вынесли приговор по факту резонансного убийства женщины в Кущевке

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении 28-летнего Антона Климова и 25-летней Майи Любавской. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Климов приговорен к 16 годам колонии строгого режима, Любавская — к 13 годам общего режима.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в суде было установлено, что 15 августа прошлого года в станице Кущевской Майя Любавская поссорилась со своей матерью и сообщила об этом по телефону своему сожителю Климову. Мужчина приехал к девушке домой, где ударил пожилую женщину ногой в грудную клетку, а после, взяв за волосы, ударил не менее трех раз головой об пол. Затем деревянным предметом, который Климову дала сожительница, нанес еще не менее десяти ударов в область головы и туловища женщины. После этого еще Майя Любавская и Антон Климмов задушили женщину, завернули ее тело в одеяло и вывезли в лес на окраину станицы, где захоронили.

Обвинительный вердикт сожителям был утвержден прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. Приговор в законную силу еще не вступил.

Василий Хитрых