В Саратове суд рассмотрит дело о мошенничестве в сфере автострахования на сумму 180 млн рублей

В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении восьми членов организованного сообщества в возрасте от 23 до 60 лет, которым вменяются мошенничество (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), организация и участие в преступном сообществе (ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), легализация денежных средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, сообщество было создано в 20011 году лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Его участники занимались инсценировкой ДТП с участием дорогостоящих автомобилей «Мерседес-Бенц», «БМВ», «Ауди», «Ягуар» для получения страховых выплат. Следователи считают, что они организовывали столкновения автомобилей, как действительные, так и мнимые, с использованием поврежденных запасных частей, наезды на препятствие, противоправные действия неустановленных лиц. В случае отказа страховых компаний в выплатах направлялись заявления в суд.

В составе сообщества действовало три организованные группы: «автотехники», которые готовили машины к инсценировкам, «формальные собственники», «водители».

Всего члены ОПС за пять лет деятельности причинили ущерб 15 страховым компаниям на общую сумму свыше 180 млн руб., на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 25,3 млн руб.

Марина Ковалева