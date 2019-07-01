Приволжская таможня перечислила 66,6 млрд рублей в бюджет России

Таможенные органы Приволжского региона за первое полугодие 2019 года перечислили в федеральную казну на 12% больше средств по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая сумма отчислений превысила 66,6 млрд руб., что составило 103% от плана.

Из этих средств 58,4 млрд руб. было перечислено Приволжской электронной таможней, еще 3 млрд руб. – Нижегородской таможней.

Как сообщает Приволжское таможенное управление, объем отчислений в бюджет РФ в июне составил 12,3 млрд руб., из них 10,4 млрд руб. поступили за счет электронной таможни, а 400,7 млн руб. – за счет Нижегородской.

Анастасия Еремина