В Нижнекамске прокуратура добивается блокировки сайтов по продаже дипломов и школьных аттестатов

Прокуратура Нижнекамска обратилась с ходатайством в суд для блокировки сайтов по продаже дипломов о высшем и средне-специальном образовании и школьных аттестатов, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки выявлен сайт по изготовлению и продаже дипломов вузов, техникумов, колледжей, училищ, а также школьных аттестатов и других официальных документов в сфере образования. При этом доступ к указанному ресурсу был свободным для неограниченного круга пользователей»,— говорится на сайте прокуратуры.

Надзорное ведомство начало проверку после жалоба местного жителя, которого возмутило распространение запрещенной информации в открытом доступе. Ходатайство прокуратуры находится на рассмотрении.

“Ъ-Казань”