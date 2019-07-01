Бывший пресс-секретарь «Башнефти» возглавил пресс-службу «Росгеологии»

Александр Шадрин, руководивший с 2011 до 2016 года пресс-службой АНК «Башнефть», а ранее пресс-службой ЮКОСа и ТНК-BP, возглавил PR-направление госхолдинга «Росгеология» в должности директора по связям с общественностью, сообщает РБК. Александр Шадрин эту информацию подтвердил. В апреле «Росгеологию» возглавил замминистра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.

Росгеология — крупнейшая в России по географии присутствия геологоразведочная компания.

Александр Шадрин окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Журналистскую карьеру начинал корреспондентом газеты «Коммерсантъ». В 1999 году перешел в ЮКОС Михаила Ходорковского. В 2002 году возглавил пресс-службу этой компании, активы которой позже перешли «Роснефти». С 2006 по 2008 год работал пресс-секретарем ТНК-ВР (в 2013 году ее купила «Роснефть»), а в 2009 году — вице-президентом по связям с общественностью ОАО «Стройтрансгаз». В АНК «Башнефть» господин Шадрин пришел в 2011 году, когда компания принадлежала АФК «Система», а покинул в 2016 году, когда контроль в АНК перешел к «Роснефти».

Ирина Самойлова