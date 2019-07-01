Рост тарифов на ЖКУ в Екатеринбурге превысит предельные индексы на 8,6%

По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в Екатеринбурге рост стоимости коммунальных услуг во второй половине 2019 года (с учетом услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами) превысит установленные государством предельные индексы на 8,6%.

Эксперты также указывают, что индексы платы за коммунальные услуги в номинальном выражении по-прежнему растут быстрее доходов населения. Согласно исследованию, рост предельных индексов наблюдается в 10 из 15 городов-миллионников: в Красноярске +8,3%, в Волгограде (+7,6%), в Ростове (+8,8%), в Омске (+9,0%), в Воронеже (+8,8%), в Самаре (+5,7%), в Челябинске (+5,4%), в Казани (+5,7%) и в Новосибирске (+5,2%). В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми превышения не зафиксированы.

«Основными особенностями тарифной кампании 2019 года являются вынужденная дополнительная индексация тарифов в связи с повышением ставки НДС и выделение деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в качестве отдельной коммунальной услуги»,— говорится в опубликованных документах.

С 1 января российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, которые были выбраны в результате конкурсов. Ранее сообщалось, что жители регионов Уральского федерального округа (УрФО) жалуются на завышенные тарифы за вывоз отходов.

Подробнее о ситуации — в материале «“Мусорный” спор»

Мария Деменева