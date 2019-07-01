Строительство трех домов в ЖК «Любимов» оценили 638 млн рублей

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) разместило запрос предложений на право заключения договоров на строительство трех многоквартирных домов во второй очереди квартала №10 ЖК «Любимов».

Как указано в техническом задании, подрядчику необходимо будет возвести три 17-этажных дома в квартале №10, с общим количеством квартир 357. Все работы необходимо завершить во втором квартале 2020 года. Максимальная стоимость контракта определена в 638 млн руб. Итоги конкурса подведут 24 июля.

Как ранее сообщал ‘’Ъ-Прикамье”, в июне АО «КРПК» расторгло договор на строительство трех домов 10-го квартала ЖК «Любимов» с казанским ООО «Строительное управление „Радиант“». Подрядчик нарушил условия договора, и строительные работы отставали от графика более чем на три месяца.

Строительство ЖК «Любимов» в Березниках находится под контролем аппарата полпреда и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект финансируется из трех источников: федерального, краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет 9,5 млрд руб.

Всего переселить из зоны техногенной аварии необходимо более 14 тыс. человек. Переселение людей происходит через использование механизма социальной выплаты. На сегодня уже почти 11,5 тыс. человек получили выплаты, более 4,3 тыс. человек переехали в новое жилье. До конца этого года планируется предоставить соцвыплаты еще 2722 березниковцам. Таким образом, социальными выплатами будут обеспечены все жильцы, проживающие в аварийном фонде, признанном таковым до 2019 года.