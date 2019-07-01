На Кубани стартуют проверочные рейды для водителей автобусов

С 1 июля в Краснодарском крае начнут проверять водителей рейсовых автобусов на предмет наличия у них лицензий. Как сообщили в региональном минтрасе, период получения разрешения закончился 29 июня. По информации ведомства, все пассажирские автобусные перевозки с 1 марта подлежат обязательному лицензированию.

В настоящее время от Кубани уже оформлено 2193 заявления. За перевозку пассажиров без лицензии предпринимателей будут штрафовать на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. руб. на коммерческих рейсах и от 500 до 250 тыс. руб. при перевозке пассажиров для собственных нужд.

Василий Хитрых