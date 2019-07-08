Летняя школа

О знаниях, закопанных в песок, книжках из скворечника и музее, который всегда закрыт. Ну или почти всегда.

Маша Трауб

Список чтения на лето, тренажеры по математике, все правила русского за лето, весь курс английского начальной школы за месяц. Еще в начале июня книжные магазины начали выкладывать на видные места учебники, сборники, решебники, тесты и прочие задания для школьников на летний сезон. Каждый год я, поддавшись родительской панике, скупаю учебные материалы, чтобы потом их кому-нибудь отдать или выбросить.

Тут еще снова внезапно активизировался родительский WhatsApp, про который я, если честно, и думать забыла. Стоял вопрос о так и не предоставленном списке для обязательного летнего чтения и об участии в летних заочных олимпиадах. «Что читать надо? Участие в олимпиаде обязательно?» — спрашивали родители.

Рядом с нами на пляже расположилась семья.

Маленькая девочка каждый божий день доставала учебное пособие и, пока остальные дети прыгали на волнах, рыли тоннели и доводили родителей просьбами купить мороженое, зарывала учебное пособие в песок.

Потом отрывала и снова зарывала. Мама девочки на мой сочувствующий ребенку взгляд тут же начала объяснять: в 1-й класс они идут по новой программе, то есть по старой — четыре класса за три года. Сдали экзамены, но оказалось, что в усиленный класс конкурс пять человек на место. И в августе предстоит дополнительное собеседование. Поэтому расслабляться рано.

У нас на пляже действует своего рода выставка песочных скульптур. Сначала скульптор изобразил Нептуна и, возможно, его жену — Русалку. Хотя я не поручусь за достоверность своей версии. Потом рядом появился распятый на кресте Иисус. Соседство с Нептуном никого не смущало, и гуляющие по набережной отдыхающие бросали монетки в чашку скульптора. Но уже через неделю песочный скульптор принялся за «Тайную вечерю». Апостолы отчего-то внешне походили на Русалку. Моя дочь Сима, естественно, спросила: «Кто все эти люди?». Так мы погрузились в изучение архитектуры, религии (говоря по-школьному, ОРКСЭ — основ религиозных культур и светской этики) и заодно прошлись по древнеримской мифологии, поскольку мне пришлось рассказывать про Нептуна, а чтоб два раза не вставать, мы прошлись и по мифам Древней Греции.

Между тем список летнего чтения по-прежнему оставался горячей темой в родительском чате. У меня был только один вопрос к нашим мамочкам: а без списка читать нельзя? Да, список хороший — Паустовский, Маршак, Лондон, Пришвин и даже Булычев, но если я летом читаю детективы, то почему ребенок не может насладиться Крапивиным или Хокингом, например, что не менее полезно?

Мы гуляли по парку. На лавочке сидела женщина и кормила младенца грудью. Рядом канючила старшая дочь. Ей хотелось домой, и побыстрее. А еще шоколадку, покататься на качелях, мороженое. Уставшая мать говорила, что нужно зайти в магазин за молоком и яйцами, вынести мусор и купить новую соску в аптеке взамен утерянной. Старшая девочка уселась на землю и отказывалась вставать. Мы с Симой шли мимо и играли в рифмы.

— Ты легла прямо на какашку! — чуть не заплакала мать девочки.

— Мам, а можно придумать рифму к какашке? — спросила меня дочь.

— Конечно!

Мы вместе с этой семьей добежали до дома с заходом и на площадку, и в магазин, и в аптеку за соской. Девочка Женя рифмовала какашку так, как мне в голову не приходило. А мама Жени, оказавшаяся ландшафтным дизайнером, рассказывала девочкам про эвкалиптовые деревья, срывала листочки, растирала, давала понюхать. Про кактусы прочла целую лекцию.

Приехал муж и тут же нашел в нашем средиземноморском поселке городского типа целый археологический музей, который я не смогла обнаружить за месяц пребывания. Но в первый день, когда муж повел дочь в музей, он был закрыт (понедельник), во второй день отмечался праздник и вообще ничего не работало, а на третью попытку заболел человек, отвечающий за включение электричества в музее, а кроме него никто не мог нажать клавишу выключателя. Сима с папой вошли в раж и решили во что бы то ни стало посетить этот музей, где их уже узнавали и шарахались. Кроме них других желающих узнать про археологические раскопки в этой местности и полюбоваться двумя комнатами музея за весь сезон не нашлось. Сима каждое утро вставала и требовала похода в музей. Они прочли с папой всю информацию, которую мог предоставить им всезнающий Google. Они знали про эту местность больше, чем музейные работники. И они все-таки попали в музей, где сразили своими знаниями включателя освещения, хранителя и экскурсовода в одном лице наповал. Он готов был вернуть им не только выданный за посещение 1 евро, но и сверху добавить.

Точно так же муж с дочерью каждый день ходили на детскую площадку и в парк, чтобы проинспектировать домик-скворечник для обмена книгами. Каждый желающий мог положить прочитанную книгу и взять из домика понравившуюся. Бук-кроссинг. Выбор просто потрясал — в домике нашлись «Педагогическая поэма» Макаренко, Максим Горький и Достоевский. На испанском, немецком и французском языках. Пока муж объяснял дочери про год издания, кто такой Горький, я увидела, как мне подмигивает сидящая на лавочке бабушка. Скворечники для книг располагались, как правило, рядом с детскими площадками. Я подошла к бабуле.

— У вас есть что-нибудь? Положите туда, пожалуйста,— прошептала бабушка,— моя читает только из домика.

Пришлось вступить в заговор и обмануть ребенка — мы с дочкой положили в домик тренажер по математике и забрали пособие для малышей тоже по математике, но на испанском.

— Спасибо,— поблагодарила меня бабуля дня через два.— А что у вас еще есть?

— Давайте мы вам так передадим. Мы много книг привезли.

— Нет! Я лучше покараулю. Иначе моя вообще читать не будет.

Я порадовалась, что остались еще такие бабушки, готовые караулить скворечник, лишь бы внучке было весело и интересно.

— Мам, а почему эти женщины купаются в одежде и ходят в платках? Им не жарко? Мам, а почему именно в этой части моря стоят красные флаги и нельзя купаться? Какие тут течения? А что это за цветы? А как называются эти фрукты? — спрашивала дочь.

И я отвечала. Мы проходили часть курса по окружающему миру, истории и литературе, натыкаясь на памятники, растения, развалы на рынках. Сима рисовала закат и пыталась вылепить из песка черепаху, чтобы было похоже на скульптуру. С папой они осваивали правила игры в петанк, которой увлекаются местные пенсионеры — немногочисленные нерусскоязычные летние обитатели нашего городка.

Мне кажется, мой сын, перешедший на 2-й курс физфака МГУ, увлекся физикой в тот момент, когда у меня в морозилке холодильника взорвалась бутылка шампанского, и это тоже произошло летом на отдыхе.

Или в тот момент, когда его из воды с криками на всех языках вытаскивал спасатель, объясняя про опасные течения. Или когда на ночь именно во время летних каникул сын читал про путешествия во времени и тайнах вселенной, естественно, не по списку.