В Саратове до конца года отремонтируют 90 участков улиц

На сегодняшний день в Саратове отремонтировано 30 участков дорог, на 25 работы ведутся. Об этом сообщил заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Сергей Кузнецов.

По его словам, в областном центре до конца года планируется отремонтировать 90 участков улиц площадью 820 тыс. кв.м. В частности, ремонт будет проведен на улице Московской. Работы ведутся на участках от железнодорожного вокзала до улицы Горького на всей площади, на участках от Горького до набережной Космонавтов – там, где ремонт не проводился в другие годы.

Также планируется отремонтировать Ново-Астраханское шоссе, улицы Политехническую, Тархова, Большую Горную, проспект Энтузиастов.

Марина Ковалева