Кандидат в губернаторы Челябинской области позвал Михаила Юревича в «сенаторскую тройку»

Претендент на пост губернатора Челябинской области – экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов – сообщил в Facebook, что направил живущему за границей бывшему губернатору Михаилу Юревичу предложение стать сенатором в случае избрания самого господина Севастьянова главой региона.

По словам бывшего уполномоченного по правам человека на Южном Урале, выдвинувшегося в губернаторы от партии «Гражданская сила», он начал рассылать приглашения войти в его «сенаторскую тройку», одно из которых адресовано Михаилу Юревичу. «В случае моего избрания предлагаю вам стать моим представителем в Совете Федерации. Многие челябинцы любят и уважают вас. Многие проекты по благоустройству родного края, защиты прав граждан и их право на чистую окружающую природную среду должны быть продолжены»,- привел текст письма на своей странице Алексей Севастьянов. Он попросил дать ответ не позднее 2 июля.

Ранее представители Михаила Юревича заявляли, что бывший губернатор не будет никаким образом участвовать в губернаторской кампании, как и выставлять «своих» кандидатов на муниципальные выборы.