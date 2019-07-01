ППТ перегона между станциями метро «Ул. Дыбенко» и «Кудрово» подготовят за 11,6 млн рублей

КРТИ объявил конкурс на разработку документации по планировке территории (ППТ) между станцией метро «Улица Дыбенко» и планируемой станцией в Кудрово.

Как сообщается на сайте госзакупок, работы оцениваются в 11,6 млн рублей. Заявки от участников тендера ждут до 22 июля, победитель станет известен 30 июля.

Напомним, открыть станцию метро в Кудрово предполагается в конце 2025 года. В период с июля 2019 года по март 2020 года будут разрабатываться проект планировки и проект межевания территорий для размещения вестибюлей станции и депо «Правобережное».