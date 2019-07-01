Bvlgari представили часы стоимостью около $2 млн

В рамках июньскои презентации коллекции высокого ювелирного искусства на Капри дом Bvlgari показал самые дорогие часы класса «люкс» и несколько других новинок.



Serpenti Misteriosi Romani — наиболее дорогие часы из всех, когда-либо производившихся Bvlgari: их стоимость составляет почти два миллиона евро. Голову змеики украшает 10-каратныи цеилонскии сапфир, его дополняют бриллианты, общии вес которых превышает 63 карата, и сапфиры общим весом в 32 карата. В часах задействован один из главных символом дома — змееи, обвивающеися вокруг браслета, выполненного в манжетном стиле, как котором драгоценные камни имитируют рисунок змеиных чешуек.



Источником вдохновения при создании еще одних ювелирных часов Serpenti Misteriosi Intrecciati стали архивы бренда, но дизаин их был разработан заново: сочетание мотива змеи и драгоценных бусин создает неожиданный эффект. Ювелиры Bvlgari десятилетиями используют бусины в своих украшениях, и в новых моделях Serpenti Misteriosi из них сплетен браслет часов. Механизм же установлен…

В рамках июньскои презентации коллекции высокого ювелирного искусства на Капри дом Bvlgari показал самые дорогие часы класса люкс и несколько других новинок.

Serpenti Misteriosi Romani — наиболее дорогие часы из всех когда-либо производившихся Bvlgari: их стоимость составляет почти €2 млн. Голову змейки украшает десятикаратный цеилонский сапфир, его дополняют бриллианты, общий вес которых превышает 63 карата, и сапфиры общим весом 32 карата. В часах задействован один из главных символом дома — змея, обвивающаяся вокруг браслета, выполненного в манжетном стиле, на котором драгоценные камни имитируют рисунок змеиных чешуек.

Источником вдохновения при создании еще одних ювелирных часов Serpenti Misteriosi Intrecciati стали архивы бренда, но дизайн их был разработан заново: сочетание мотива змеи и драгоценных бусин создает неожиданный эффект. Ювелиры Bvlgari десятилетиями используют бусины в своих украшениях, и в новых моделях Serpenti Misteriosi из них сплетен браслет часов. Механизм же установлен в одну из двух змеиных голов. В первом из двух вариантов исполнения часы инкрустированы рубинами общим весом свыше 90 карат, во втором — изумрудами свыше 39 карат и сапфирами более 42 карат. Помимо того в обеих моделях цветные драгоценные камни дополнены бриллиантами классической круглой огранки общим весом более 10 карат.

Третья тема коллекции — новая интерпретация знаменитой серии Monete, в дизайне которой используются настоящие античные монеты. Впервые украшения с монетами задумал в 1966 году Никола Булгари, который задался вопросом: «Почему бы не сделать что-то актуальное, используя предмет, обладающий вечной ценностью?» А первые часы с секретом Monete были представлены в 2017 году, причем одна из моделей была изготовлена в дизайне коллекции Octo, а вторая была выполнена в виде ювелирных часов-подвески. Оба дизайна получили в 2019 году новое воплощение.

Octo Roma Monete с ультратонким скелетным механизмом выполнена из розового золота и декорирована раритетной римской монетой IV века. Верхняя крышка корпуса с закрепленной в ней монетой открывается нажатием кнопки, чтобы показать мануфактурный калибр BVL 268 SK с ручным заводом и турбийоном, установленным без использования мостов. На аверсе монеты двухтысячелетней давности вычеканено рельефное изображение императора Константа, одного из трех сыновей Константина Великого, на реверсе — Конкордия, аллегория многолетнего мирного правления Константа и двух его братьев. Использование античной монеты в сочетании с новаторской формой корпуса Octo придает часам смелый и харизматичный характер.

Часы Monete High-Jewellery Pendant Secret Watch выполнены в виде подвески с монетой II века с изображениями увенчанной лавровым венком головы Аполлона Гринейского на аверсе и полной фигуры этого божества на реверсе. Часы-подвеска восьмиугольной формы выполнены из розового золота и дополнены массивной 90-сантиметровой золотой цепочкой. Цепочка и ободок корпуса часов украшены бриллиантами и вырезанными вручную фрагментами красного коралла, добытого близ Сардинии.