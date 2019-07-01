Верхняя Тура получит статус ТОР

Министерство экономического развития РФ одобрила заявку на присвоение Верхней Туре (Свердловская область) статуса территории опережающего развития (ТОР). Об этом сообщила региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова. Зона будет специализироваться на обрабатывающих производствах и лесном хозяйстве.

«На территории Верхней Туры действует градообразующее предприятие — Верхнетуринский машиностроительный завод, где работают 21% от занятых в экономике города. Новые инвестпроекты позволят диверсифицировать экономику, увеличить налоговые отчисления, создадут дополнительные рабочие места. Также это повлечет повышение качества жизни людей за счет развития образовательной, медицинской, досуговой инфраструктур и капитального ремонта дорог»,— уверена госпожа Казакова.

В рамках ТОР заявлен инвестпроект ООО «Тура Лес» «Создание производства по комплексной переработке древесины с собственным циклом лесозаготовки», а также два проекта ООО «Синергия»: «Организация производства фанеры» и «Создание современного высокотехнологичного экологического комплекса по утилизации и переработке древесных отходов от деревоперерабатывающего производства с выработкой тепловой и электрической энергии». Общий объем инвестиций составит 7,2 млрд руб., Планируется, что предприятия создадут 417 новых рабочих мест, сообщили в департаменте информполитики. Обе компании планируют воспользоваться льготным займом Фонда развития моногородов на сумму от 5 до 250 млн руб. под 0% годовых.

В Свердловской области статус ТОР имеют Лесной, Новоуральск и Краснотурьинск.

Мария Деменева