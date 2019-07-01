Менее 10% водителей пермских троллейбусов отказались переучиваться на водителей автобусов

С 1 июля прекратил работу троллейбусный парк МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). Всего на маршруты до недавнего времени выходило около 80 троллейбусов. Их заменили автобусы маршрутов №30 и 50, которые также обслуживаются ПГЭТ.

Всего, по данным ‘’Ъ-Прикамье’’, в ПГЭТ водителями троллейбусов работало около 200 человек. Собеседник на предприятии пояснил ‘’Ъ-Прикамье’’, что большинство из них переучились на водителя автобуса. Отказались переучиваться примерно 15 человек, то есть менее 10%. Большинство из них — пенсионного возраста, сообщил источник.