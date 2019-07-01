В Уфе на оплату услуг ЖКХ уходит в среднем 11% дохода семьи

Оплата жилищно-коммунальных услуг в Уфе занимает в среднем 10,9% ежемесячного дохода каждого домохозяйства, отмечается в исследовании Института проблем естественных монополий. В среднем одна семья в городе тратит на услуги ЖКХ 6,2 тыс. руб. в месяц. Среднедушевой денежный доход в 2018 году в городе составлял 28,6 тыс. руб.

Лучше всего соотношение расходов на коммунальные услуги к доходам населения отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Так, в столице Татарстана средняя оплата за услуги ЖКХ составляет 5,67 тыс. руб. в месяц, средняя зарплата — 33 тыс. Таким образом средняя семья в Казани тратит на оплату услуг ЖКХ 8,6% своего дохода. В Москве средний житель тратит на коммунальные услуги 9 тыс. руб., но учитывая среднедушевой доход в размере 61 тыс. руб., расходы средней семьи на «коммуналку» составляют 7,4% дохода. В Санкт-Петербурге это соотношение составляет 7,6%: средний размер оплаты за услуги ЖКХ в городе составляет 6,4 тыс. руб., средняя зарплата — 42,2 тыс. руб.

Ирина Самойлова