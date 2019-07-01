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Генерал-майор Приволжского округа Росгвардии подозревается в езде в нетрезвом виде

В отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина проводится служебная проверка. Поводом стал его отказ от прохождения медосвидетельствования, когда он был задержан по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД остановили Евгения Березина на трассе во Владимирской области 25 июня, сообщает ТАСС. В его поведении усмотрели признаки алкогольного опьянения – бессвязную речь и нарушенную координацию движений. Однако генерал-майор отказался от прохождения медосвидетельствования на месте.

Анастасия Еремина


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