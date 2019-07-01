На М-4 «Дон» при столкновении двух «ГАЗелей» один человек погиб и четверо пострадали

На трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области сегодня утром столкнулись две «ГАЗели». В результате аварии погиб человек, еще четверо госпитализированы с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около в 8:50 на 904 км трассы М-4 «Дон». Погиб 37-летний пассажир одного из автомобилей. По данным управления информационной политики правительства Ростовской области, состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней тяжести.

Кристина Федичкина