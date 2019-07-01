Классическое искусство в автомобильном исполнении

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает, чем вдохновляются дизайнеры японской марки.

Вероятно, Япония — одна из самых непохожих на другие страна, где свои собственные представления о красоте, достатке и вообще обо всем, за что ни возьмись. Кому-то во всем остальном мире эта непохожесть сильно нравится, кто-то наоборот — сторонится всего непонятного. И в этом контексте перед производителями товаров, выбор которых связан с эмоциональной составляющей, всегда стоит вопрос: надо ли в своем товаре подчеркивать его принадлежность к Японии, чтобы товар этот одинаково хорошо покупали и в Китае, и в Америке, и в Европе? Или лучше выбрать что-то универсальное, мультикультурное?

Исполнительный директор по дизайну компании Infiniti Карим Хабиб, приступивший к своим обязанностям два года назад, однозначно считает правильным первый путь. Канадец ливанского происхождения, долгие годы работавший на Mercedes-Benz и BMW, теперь увлечен только Японией. В этом можно было убедиться, посетив дизайн-центр Infiniti, расположенный в живописном пригороде Токио. Раньше журналистов туда не пускали. Так что нам, можно сказать, повезло.

Если верить увиденному, на работу художников марки влияют и классическое искусство Японии, и ее современная архитектура, и каллиграфия, и даже икебана. Все это должно сделать новый дизайн автомобилей Infiniti более уникальным, но при этом понятным людям во всем мире. Ведь сегодня, по словам Карима Хабиба, происходит в некотором роде эволюция отношения к понятию luxury: людей интересует аутентичность, новое качество материалов, их натуральность и тактильность. Черпать вдохновение и новые идеи он считает правильным именно из японской среды, где существует особый культ качества при минималистских внешних атрибутах.

В Infiniti не сомневаются, что, несмотря на сильную национальную идентичность, новый язык дизайна марки будет понятен покупателям во всем мире. И случится это уже в следующем году — именно тогда должны появиться серийные модели японского бренда, построенные в новой дизайнерской концепции.