«Интерфакс»: АО «Нытва» не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

Акционеры ОАО «Нытва» (Нытвенский метзавод) на годовом собрании 25 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за полученного чистого убытка в размере 225,2 млн руб., говорится в сообщении предприятия.

По итогам 2017 года метзавод также не выплачивал дивиденды из-за убытка в размере 191,6 млн руб. Акционеры приняли решение не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии. По вопросу об избрании совета директоров решение не принято с формулировкой «количество избранных кандидатов меньше, чем количество мест». В качестве аудитора на 2019 год утверждено ЗАО «Аудиторская фирма „ОптимумЭкспертиза“».

Как сообщалось ранее, в феврале 2017 года Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение «Нытвы» с кредиторами и прекратил дело о банкротстве предприятия. Мировое соглашение предусматривает выплату реестровой задолженности в течение семи лет с отсрочкой на три года. В реестр были включены требования на сумму 1 млрд 424,2 млн руб. Крупнейшими кредиторами являются Промсвязьбанк (481,5 млн руб.) и ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (583 млн руб.).

«Нытва» производит биметаллы, стальную холоднокатаную ленту, детали для машиностроения. По данным списка аффилированных лиц на конец марта 2019 года, ГК «Ростех» принадлежит 25% акций метзавода, по 22,8% владеют кипрские Unicope Ltd, Deraven Ltd и Stemvelko Ltd.