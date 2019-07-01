Часовой дом Breguet отпраздновал День турбийона

26 июня 1801 года Абрахам-Луи Бреге оформил патент на созданный им новый вид регулятора часового хода, который получил название турбийон. Дом Breguet бережно хранит наследие мирового часового дела и 26 июня пригласил поклонников бренда и коллекционеров на празднование Дня турбийона. В этот день гости фирменных бутиков Breguet по всему миру смогли ознакомиться не только с детальным устройством первого турбийона, но и с его новейшими образцами.

В общей сложности на разработку нового механизма, исследования и экспериментальные работы ушло не менее десяти лет — с 1795 по 1805 год. Бреге хотел повысить точность хода своих часовых приборов и нашел способ нивелировать воздействие гравитационных сил на работу осциллятора, объединив балансовое колесо, пружину и механизм анкерного спуска и установив их на вращающейся площадке (каретке). В полученном устройстве вращались все детали, и Бреге назвал его турбийоном (tourbillon), что в переводе с французского означает «вихрь». Таким термином в то время пользовались ученые для описания планет, вращающихся вокруг солнца.

Уникальный механизм усовершенствовали с помощью современных технологий, и данное часовое усложнение получило широкое распространение. Демонстрацией возможностей современных часовых мастеров служат часы Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367. Эта модель внешне напоминает фирменные карманные часы, когда-то созданные самим Бреге: циферблат с отделкой в технике горячей эмали, смещенная часовая шкала с арабскими цифрами и вороненые стрелки. А гильошированный золотой циферблат часов Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5377 подчеркивает асимметрию дизайна. Обе модели оснащены калибром 581 с турбийоном и автоподзаводом, одним из самых тонких в часовой индустрии: его толщина составляет всего 3 мм. Диаметр корпуса, который может быть изготовлен из розового золота или платины, составляет 41 мм, а его толщина — не более 7 мм (в версии с гильошированным золотым циферблатом) или 7,45 мм (в версии с эмалированным циферблатом).

Калибр 581 — часовой механизм последнего поколения со сверхмалым весом (общая масса каретки составляет не более 0,290 г) и впечатляющим 80-часовым запасом хода — не стал конечной целью для дома Breguet. Миниатюрный шедевр, вдохновленный изобретениями Абрахама-Луи Бреге, который в свое время создавал часовые образцы малых размеров, был использован для реализации еще одной сложной функции часового механизма — уравнения времени. Это усложнение позволяет увидеть разницу между средним и истинным солнечным временем в часах и минутах и используется в часах Marine Tourbillon Equation Marchante 5887 вместе с функцией вечного календаря.