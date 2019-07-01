УФАС выявило нарушения в краевом минздраве

Пермское УФАС выявило признаки нарушений в действиях министерства здравоохранения Пермского края. Как сообщает пресс-служба УФАС, между краевым минздравом и ОАО «Пермфармация» был заключен договор на предоставление складских помещений. При этом ведомство, являясь органом исполнительной власти, должно было самостоятельно осуществлять приемку лекарственных средств и медицинских изделий, поставляемых по государственным контрактам. Минздрав же этими функциями наделил ОАО «Пермфармация».

«Согласно закону о контрактной системе, заказчик обязан самостоятельно осуществлять приемку товара по количественному и качественному признаку. В данном случае минздрав не имел права наделять этими функциями третье лицо»,— пояснил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

Министерству здравоохранения Пермского края было выдано предупреждение, согласно которому ведомство обязано устранить нарушения и их последствия до 3 июля. Если предупреждение не будет исполнено, в отношении министерства будет возбуждено антимонопольное дело, а должностные лица будут привлечены к административной ответственности.