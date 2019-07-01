Жителя Ижевска оштрафовали за стрельбу из окна многоквартирного дома

Первомайский райсуд Ижевска назначил 31-летнему мужчине штраф в размере 15 тыс. руб. за стрельбу из окна квартиры дома на ул. 40 лет ВЛКСМ. Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе предварительного следствия и судебного заседания, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Также ему назначили административный штраф в размере 3 тыс. руб. за незаконную передачу оружия своему другу, который также стрелял из окна. Ружье, из которого совершались выстрелы, конфисковано.

Напомним, что 3 мая в сети Instagram появилось видео, на котором двое молодых людей стреляют из ружья в направлении жилых домов в Ижевске. Видеозапись выложил пользователь под ником Погодин Александр. Подозреваемого задержали 6 мая.