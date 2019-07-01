Более 7 тыс. новых мест будут введены в школах и детских садах Новосибирской области в 2019 году

Всего в регионе в этом году будут построены шесть новых школ на 4 тыс. мест и 17 детских садов на 3 тыс. мест. В ближайшие годы в планах регионального правительства построить еще 11 учебных заведений на 10 тыс. мест и до 2025 года возвести 52 детских сада. Как отметил глава Новосибирской области Андрей Травников, реализация нацпроектов «Образование» и «Демография» проходит под особым контролем регионального правительства. «На фоне таких масштабных задач важно сразу же, с самого старта строго соблюдать сроки и качество строительства. Сегодня все работы ведутся в соответствии с графиком и с надлежащим качеством»,— прокомментировал губернатор. Сегодня в регионе строятся два детских сада и школы в Октябрьском районе Новосибирска.



Помимо строительства новых объектов в регионе идет работа по реконструкции существующих школ и детских садов. «Эта задача обсуждалась в том числе главами регионов на недавнем заседании Госсовета по направлению "Образование и наука". Первое решение уже принято: по инициативе вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в нацпроект "Образование" включено дополнительное мероприятие — капитальный ремонт действующих школ. Принято решение о начале финансирования, общая сумма — 14 млрд руб. Это хорошая помощь регионам»,— отметил Андрей Травников.

Учитывая большой объем вводимых новых объектов дошкольного и школьного образования, губернатор подчеркнул, что это потребует привлечения тысяч новых педагогических кадров. Задача обеспечения системы образования новыми кадрами возложена на министерство образования и муниципалитеты региона.