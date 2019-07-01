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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Кронштадте открылась бесплатная выставка редких картин Ивана Айвазовского

Бесплатная выставка полотен Ивана Айвазовского открылась в здании кронштадтской районной детской художественной школы им. Аникушина в понедельник, 1 июля. Всего на выставке «Кронштадский рейд» представлены 35 полотен и рисунков мариниста. Экспонаты для нее предоставили Русский музей, Центральный военно-морской музей, Петергоф и семь частных коллекционеров.

Выставка «Кронштадтский рейд» будет работать по адресу: Кронштадт, проспект Ленина, 57 ежедневно, кроме понедельника, и завершится 31 августа.

Ранее “Ъ-СПб” писал об открытии выставки «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» в Главном штабе на Дворцовой площади.

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