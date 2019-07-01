«Открыт прием заявок на соискание Премии-2019»

С 1 июля стартует прием заявок на соискание VII Международной премии «Малая энергетика - большие достижения». Как заявили в Оргкомитете, в этом году главная награда седьмого конкурса – статуэтка «Золотая молния» - будет вручена по семи номинациям.



Напомним, Международная премия «Малая энергетика – большие достижения» вручается с 2013 года и на сегодняшний день является авторитетной площадкой для презентации передовых проектов в сфере распределенной и альтернативной энергетики. Конкурс проходит при официальной поддержке комитета энергетики Государственной Думы РФ, Министерства энергетики РФ и бизнес-объединения «Деловая Россия».

В этом году VII Международная премия будет вручаться по семи номинациям. К традиционным номинациям: «Лучший проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт»; «Лучший проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт»; «Лучший проект в области альтернативной энергетики»; «Инновационная разработка в сфере энергетики»; «Инвестор года в энергетике», «За вклад в развитие отрасли» - добавится еще одна - «Прорыв года». Однако, по словам организаторов, она будет введена при условии, если конкурсные проекты будут соответствовать данной номинации по единогласному мнению членов Экспертного совета.

Одним из существенных нововведений конкурса этого года стало расширение Международного экспертного совета по присуждению премии. В его состав вошли известные ученые и ведущие отраслевые эксперты, в том числе вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон; член Совета Директоров Технопарк SOPHIA ANTIPOLIS Доминик Фаш; заведующий лабораторией «Проблем тепломассопереноса» Института теплофизики СО РАН, академик Сергей Алексеенко; начальник департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности ПАО "ЛУКОЙЛ" Василий Зубакин; председатель Российской Ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов и многие другие.

Прием заявок на соискание VII Международной премии «Малая энергетика – большие достижения» будет вестись с 1 июля по 1 ноября. Экспертиза работ членами Экспертного совета будет осуществляться до 1 декабря, по результатам которой будут определены победители. Их имена станут известны на Торжественной церемонии вручения премии, которая в этом году пройдет 6 декабря в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве. Все победители получат почетный диплом и эксклюзивную статуэтку «Золотая молния», выполненную златоустовскими мастерами.

Отметим, что за шесть лет в конкурсе приняли участие 425 компаний и организаций из 12 стран. На сегодняшний день Международная премия «Малая энергетика – большие достижения» закрепила за собой статус одного из самых динамично развивающихся отраслевых международных конкурсов. Подробности на сайте проекта - https://energo-union.com/awards/