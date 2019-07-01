В ХМАО будут судить мужчину за хищение газового конденсата на 7 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) будут судить мужчину, которого обвиняют по ч.4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой, в особо крупном размере) за хищение газового конденсата Приобского месторождения на более 7 млн руб.

По данным следствия, обвиняемый работал водителем в организации, предоставлявшей транспортные услуги нефтедобывающей компании. С апреля по октябрь 2016 года он и еще пятеро соучастников похитили не менее 918 куб. м газового конденсата.

«В ходе расследования с обвиняемым заключено досудебное соглашение, он изобличил соучастников в совершенном преступлении. Дело в отношении остальных обвиняемых расследуется, на их имущество наложен арест»,— рассказали в прокуратуре региона. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Деменева