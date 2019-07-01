«Ростех» не получит дивиденды от участия в БелЗАНе

Госкорпорация «Ростех», получившая в конце марта 99,2% акций Белебеевского завода «Автонормаль»(БелЗАН, Башкирия) не получит за 2018 год дивиденды от участия в этом предприятии. Решение было принято акционерами на заседании 27 июня. Чистая прибыль БелЗАНа по РСБУ в 2018 году составила 5,12 млн руб., что почти в 18 раз ниже показателя прибыли за 2017 год. Акционеры решили направить на отчисления в резервный фонд 4,83 млн руб. от этой суммы, а еще 570,89 тыс. — не распределять. По результатам 2017 года дивиденды завод также не начислял.

В совет директоров БелЗАНа избраны семь человек — заместитель генерального директора ООО «РТ-капитал» Евгений Фомичев, заместитель генерального директора по экономике и финансам «РТ-капитал» Зоя Кузьмич, директор по земельно-имущественным отношениям «РТ-капитала» Кирилл Макуха, руководитель направления по корпоративному управлению и имущественным вопросам госкорпорации «Ростех» Александр Рубан, член совета директоров АО «ЦНИИТОЧМАШ» «Ростеха» Вячеслав Бурдин, а также Евгения Кабанова и Мария Костюк, должности которых не уточняются.

БелЗАН — основной производитель крепежных изделий, пружин, оснастки для сборочных предприятий КамАЗа и АвтоВАЗа (контролируется СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan — компанией Alliance Rostec Auto BV). Градообразующее предприятие Белебея. В 2018 году контролировало 36% российского рынка крепежных изделий для автопрома.

Ирина Самойлова