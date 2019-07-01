Два дома компании «Титан» в пос. Ленсоветовский вводятся в эксплуатацию

Госстройнадзор одобрил ввод в эксплуатацию двух корпусов жилого комплекса застройщика ООО «Титан». Корпуса ЖК «Ленсоветовский» насчитывают 304 квартиры.

Напомним, что комплекс был включен в перечень проблемных объектов. Окончание строительства объекта несколько раз откладывалось из-за финансовых проблем застройщика. Ход завершения ЖК находился на особом контроле Смольного.

Как сообщили в пресс-службе комитета по строительству Петербурга, на текущий год запланированы достройка и ввод а эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов общей жилой площадью 281, 2 тыс. кв. м. Они насчитывают 6, 1 тыс. квартир.

Добавим, что в Петербурге решить проблему обманутых участников долевого строительства предполагается в срок до конца 2020 года.