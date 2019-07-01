«Агроинновация» может вложить 12 млрд рублей в четырех курских предприятия

Администрация Курской области заключила инвестиционное соглашение с московским ООО «Агроинновация», которое взяло под управление несколько курских предприятие в сфере АПК: АО «Сахарный комбинат Льговский», АО «Льговский молочно-консервный комбинат», АО «Льговский ХПП» (хлебоприемное предприятие) и ООО «Льговагроинвест». Некоторые из них связаны с банкротящейся группой «Разгуляй». Зарегистрированная месяц назад «Агроинновация» заявила о намерениях вложить в эти активы 12,8 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, инвестиции планируется направить на «полную модернизацию оборудования и увеличение производственных мощностей заводов», которые ранее «находились в нестабильном финансовом положении». «Почти 800 рабочих мест будет сохранено. Также важно, что в бюджет области пойдут дополнительные налоговые поступления»,— сказал во время подписания врио губернатора Роман Старовойт.

По данным Kartoteka.ru, АО «Сахарный комбинат Льговский» ранее принадлежало банкротящейся группе компаний «Разгуляй». Собственники АО «Льговский молочно-консервный комбинат» не раскрываются, ООО «Льговагроинвест» принадлежит этому АО. АО «Льговский ХПП», по информации Kartoteka.ru, ранее тоже был связан с группой «Разгуляй».

Сергей Калашников