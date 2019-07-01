В Ноябрьске будут судить мужчину за убийство 23-летней давности

Прокуратура Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) направила в Ноябрьский городской суд уголовное дело мужчины, подозреваемого в совершении убийства, совершенного в 1996 году. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямала, все это время он скрывался от правоохранительных органов.

По версии следствия, в сентябре 1996 задержанный избил, а затем задушил электрическим проводом своего друга. В тот же день он пересек границу и скрылся на территории Украины. В мае 2019 года подозреваемого задержали. Он рассказал, что он вернулся в РФ и вел затворнический образ жизни. В госучреждения не обращался.

«За совершение преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (к обвиняемому применена норма уголовного закона в редакции, действующей на момент совершения преступления), мужчине грозит до десяти лет лишения свободы»,— сообщили в ведомстве.

Зинаида Орманж