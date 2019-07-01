Льготные кредиты для МСБ

Райффайзенбанк продолжает активно развивать государственную программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и выдавать льготные кредиты в рамках этой программы. Ставка по таким кредитам может составлять максимум 8,5%.



Инвестиционную сделку в рамках программы заключила с Райффайзенбанком Группа Компаний ВИК. Компания получила инвестиционный кредит на сумму 600 млн. рублей и сроком на пять лет. Денежные средства будут направлены на строительство склада класса А в Московской области. Сделка была реализована в сжатые сроки, что было продиктовано потребностями клиента.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса была запущена в феврале 2019 года. Кредиты по льготной ставке 8,5% могут выдаваться предприятиям, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях, кредит можно получить на инвестиционные цели (до 1 млрд. рублей и сроком до 10 лет) и пополнение оборотных средств (до 500 млн. рублей на три года).

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