Координатору уфимского штаба Алексея Навального на выборах в горсовет противопоставили двух однофамилиц

В восьмом избирательном округе Уфы, где 8 сентября пройдут дополнительные выборы в городской совет, выдвинуты 13 кандидатов, из которых трое носят фамилию Чанышева. Первой в этом округе выдвинулась Лилия Чанышева — координатор городского штаба оппозиционера Алексея Навального, известная участием в различных протестных акциях. Лилия Чанышева 1982 года рождения, выпускница Финансовой академии при правительстве РФ, идет самовыдвижением. В этом же округе выдвинута уроженка Кемерово, адвокат «Гильдии российских адвокатов по Республике Башкортостан» Лилия Чанышева 1967 года рождения. Ее выдвижение организовала Российская партия пенсионеров за справедливость. Кроме того, в округе выдвинулась уроженка Толбазов, индивидуальный предприниматель Эльвира Чанышева 1979 года рождения. Она также идет самовыдвижением.

Также в этом округе выдвинуты кандидаты от КПРФ (директор торгового дома «Державный-Уфа» Салават Гизатуллин), ЛДПР (студент Башкирского аграрного университета Станислав Шилов), «Патриотов России» (пенсионерка Надежда Максимова), «Зеленых» (заместитель директора строительной компании «Уралмонолитстрой» Инна Иксанова), «Единой России» (бывший вице-мэр по строительству Уфы, генеральный директор ООО «Генстройтрест» Артур Хромец), «Родины» (генеральный директор ООО «Интертех» Петр Попов), «Справедливой России» (Рустем Фасхутдинов, род занятий не указан) и еще три самовыдвиженца — генеральный директор ООО «Инженерный центр Системы информатизации и связи» Дмитрий Гладков, водитель муниципального телеканала «Вся Уфа» Руслан Ишмухаметов, тренер муниципальной спортшколы №3 Александр Лисицын.

В 14-м округе, где также проходят довыборы в горсовет и нет кандидата от оппозиции, выдвинуто вдвое меньшее (шесть) число кандидатов — от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Патриотов России» и «Зеленых».

Сегодня последний день для выдвижения кандидатов.

Ирина Самойлова