Суд отказался снижать кадастровую стоимость квадратного метра в БЦ «Высоцкий»

Арбитражный суд Уральского округа прекратил производство по иску ООО «Бизнес центр «Высоцкий». Истец требовал признать незаконным увеличение Росреестром кадастровой стоимости принадлежащих истцу помещений в бизнес-центре. Ранее суды первой и апелляционной инстанций поддержали истца, однако кассация прекратило дело, указав, что спор неподведомственен арбитражному суду.

Как указано в материалах дела, в ноябре 2016 года кадастровая стоимость одного квадратного метра помещений в «Высоцком» составляла 28,8 тыс. руб. (по данным единого госреестра недвижимости). Однако уже в феврале 2017 года Росреестр вынес решение об исправлении технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В итоге кадастровая стоимость одного квадратного метра в ТЦ увеличилась до 116,8 тыс. руб. В результате вырос и налог на имущество, который исчисляется на основе кадастровой стоимости недвижимости. Этот налог должны ежегодно платить собственники помещений.

Не согласившись с позицией Росреестра, истец потребовал в арбитраже признать решение ведомства незаконным. Однако спустя год после подачи иска кассационный суд пришел к выводу, что этот спор вовсе не подведомственен арбитражу и должен рассматриваться в суде общей юрисдикции. По словам партнера, руководителя налоговой практики юридической компании «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, споры о результатах определения кадастровой стоимости недвижимости подведомственны судам общей юрисдикции.

«Прекращение производства по делу не влечет для бизнес-центра невозможности нового обращения в компетентный суд за защитой нарушенных прав. Однако, в любом случае, в подобных ситуациях заявитель теряет драгоценное время, что может повлиять на конечный результат. Поэтому выбор способа защиты нарушенного права, а также определение компетентного суда имеет принципиальное значение»,— уверен юрист.