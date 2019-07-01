Губернатор Ульяновской области сообщил о возможной отставке ряда глав администраций

Пять муниципальных образований Ульяновской области не подписали соглашения о реализации национального проекта по улучшению жилищных условий граждан. Глава региона Сергей Морозов потребовал решить этот вопрос в ближайшее время. В противном случае главы муниципалитетов могут лишиться своей должности, сооющил на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук.

Речь идет об администрациях Ульяновска, Новоульяновска, Карсунского, Базарносызганского и Новоспасского районов. По мнению господина Морозова, создание комфортной городской среды невозможно без актуализации документов территориального планирования. В ближайшее время в муниципальных образованиях планируют восстановить органы архитектуры, службу главного архитектора и градсоветы.

Всего по итогам первого полугодия 2019 года в Ульяновской области введено в эксплуатацию 335,7 тыс. кв. м жилья, что 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Андрей Сазонов