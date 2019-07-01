Новый гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области приступил к работе

1 июля приступил к выполнению своих обязательств новый гарантирующий поставщик (ГП) электроэнергии в Челябинской области – «Уралэнергосбыт». Теперь оплачивать счета за электричество и передавать показания нужно по реквизитам этой компании. Первые квитанции от нее придут в августе.

Лицевые счета и телефон для автоматической передачи показаний не изменятся, как и адреса и часы работы центров очного обслуживания, сообщают в пресс-службе гарантирующего поставщика. Физлица перешли на взаимодействие с «Уралэнергосбытом» в автоматическом режиме, юридическим лицам необходимо перезаключить договоры на поставку электроэнергии, они поступят организациям до 10 июля.

Процесс смены гарантирующего поставщика в Челябинской области продолжался с 2018 года, когда Минэнерго лишило этого статуса компанию «Челябэнергосбыт». До определения на конкурсной основе нового ГП его функционал временно выполняла МРСК Урала. Стать постоянным гарантирующим поставщиком по закону электросетевая компания не может.