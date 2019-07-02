«Химки» подобрали дальнобойщика

В Единой лиге ВТБ состоялся главный, пожалуй, переход межсезонья — «Химки» подписали контракт с одним из лидеров сборной России Сергеем Карасевым, с 2016 года выступавшим за петербургский «Зенит». Соглашение с защитником сборной России рассчитано на два года. С появлением Карасева у «Химок», в минувшем сезоне страдавших от постоянных травм Алексея Шведа, появляется возможность укрепить созидательный потенциал команды и реабилитироваться за неудачное выступление в Евролиге.

Рынок переходов в Единой лиге ВТБ до сих пор не привлекал внимания громкими сделками. Клубы первенства скорее теряли игроков, чем приобретали. Так, ЦСКА остался без Нандо де Коло и Кори Хиггинса, УНИКС — без тащивших на себе команду Мориса Ндура и Пиеррии Хенри. «Химки» лишились Андрея Зубкова. Подмосковная команда первой и объявила о сделке, которая потенциально способна сделать игру вице-чемпиона Единой лиги ВТБ значительно надежнее. Ведь «Химки» заполучили одного из лидеров сборной России Сергея Карасева, подписав с ним двухлетний контракт.

На Сергея Карасева с его способностью вести игру, поставленным дальним броском, хорошим пасом, опытом выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (в 2013–2016 годах он играл за «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс») плюс российским гражданством, дающим возможность без потери качества использовать еще одного легионера (регламент разрешает командам заявлять на матчи не более шести иностранцев), спрос всегда был заметный. Однако пока «Зенит» тренировал его отец Василий Карасев (он был уволен в конце декабря прошлого года), шансы подписания защитника воспринимались как умозрительные. Но после того, как команду возглавил испанец Жоан Плаза, позиции Карасева в «Зените» уже не представлялись столь же незыблемыми. А когда петербуржцы, по неофициальной информации, предложили ему согласиться на значительное снижение зарплаты (до $700 тыс. в год вместо $1,2 млн, которые он получал в прошлом сезоне), вопрос о смене команды Карасевым перешел уже в практическую плоскость. На защитника претендовали сразу две российские топ-команды — «Локомотив-Кубань» и «Химки».

Наиболее непротиворечивым оказался именно вариант с «Химками», которые были заинтересованы в том, чтобы апгрейдить свою ударную двойку, составленную из Алексея Шведа и Яниса Тиммы, до трио «дальнобойщиков». В пользу подмосковной команды, очевидно, сыграло и то, что она стабильно попадает в Евролигу. Да, в следующем сезоне в ней выступит и «Зенит». Но петербуржцы получили такое право благодаря wild-card, на регулярную выдачу которой вряд ли стоит рассчитывать. Не говоря уж о том, что продление контракта с «Зенитом» дорого обошлось бы Карасеву.

В «Химках», как отметил генеральный директор клуба Павел Астахов, рассчитывают на то, что Карасев станет «именно тем кусочком пазла, которого недоставало, чтобы вывести команду на уровень, необходимый для решения более высоких задач». Главный тренер команды Римас Куртинайтис, в свою очередь, напомнил, что у Карасева помимо хорошего дальнего броска (в Единой лиге ВТБ он стабильно реализует более 30% трехочковых) есть еще и понимание игры. «Он не играет на себя, а всегда принимает рациональные решения, обладает хорошим видением, где пас отдать, когда лучше бросить. Думаю, что Сергею немного надо прибавить в "физике", но мы составим для него программу»,— сказал Римас Куртинайтис.

Александр Петров