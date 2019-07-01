В Петербурге предложили обустроить четыре места для купания

В Петербурге могут обустроить искусственные водоемы, предназначенные для купания. Они должны располагаться на севере, юге, западе и востоке города. С таким предложением выступил депутат Заксобрания Алексей Цивилев.

По его словам, местные жители в условиях жары все равно идут купаться в водоемы, несмотря на предупреждения Роспотребнадзора. В таком случае возникает риск распространения инфекций, содержащихся в небезопасной воде.

Напомним, Роспотребнадзор после проведения проверки заявил, что ни один из водоемов в черте Петербурга не пригоден для купания.