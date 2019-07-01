На Кубани проводится проверка по факту гибели двух молодых людей в заброшенном доме

Прокуратура Краснодарского края проверяет обстоятельства несчастного случая в Абинске, при котором погибли подросток и его старший брат, сообщили в надзорном ведомстве. Молодые люди оказались под завалами заброшенного дачного дома.

По данным прокуратуры, 30 июня 2019 года 14-летний подросток со старшим братом проникли в помещение заброшенного двухэтажного жилого здания в СНТ «Восход» города Абинска. Молодые люди демонтировали металлические конструкции, чтобы сдать их в пункт приема металлолома. В этот момент стены здания обрушились, двое молодых людей скончались на месте. «В ходе проверки органами прокуратуры края будет дана оценка полноты принимаемых мер по предупреждению детского травматизма, организации досуга и занятости детей в летний период», – уточнили в прокуратуре края.

Анна Перова, Краснодар