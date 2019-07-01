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Фото: Андрей Абрамов

"Кристалл" заблестит окнами

Дзержинское ГосНИИ потратит 5,5 млн руб. только на ремонт окон после взрыва.

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Окна в зданиях бытовок отремонтирует казанская компания «СК «ПРИМА». Сумма контракта составит почти 2 млн руб. А вот нижегородская компания «Подряд» заменит окна в других помещениях. Цена контракта – 3,7 млн руб.

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Напомним, 1 июня в Дзержинске на ГосНИИ «Кристалл» произошла серия взрывов, в результате чего взрывными волнами были выбиты окна в окрестных зданиях. В связи с инцидентом Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, а врио исполнительного директора «Кристалла» Александр Меркин сообщил, что причиной взрыва мог стать дождь.

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