В Курганской области усилили контроль соблюдения прав несовершеннолетних

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков подписал принятые по инициативе региональной прокуратуры поправки в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области. Изменения предусматривают административную ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение или срыв сроков исполнения постановлений комиссий.

Как отмечают в региональном надзорном ведомстве, поправки призваны повысить результативность принимаемых комиссиями решений, направленных на профилактику подростковой преступности и безнадзорности. По итогам прошлого года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло по сравнению с 2017-м на 15%. В Курганской области с каждым годом растет число неблагополучных семей, а значит, и детей, нуждающихся в государственной помощи, говорится в сообщении прокуратуры.