Искусство размера XXL

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о секции Unlimited на прошедшей в Базеле ярмарке.

Коллеги из Artprice любезно напоминают о прошедшей недавно ярмарке Art Basel. Это событие в швейцарском Базеле признано ведущим мировым инструментом формирования арт-маркета. Десятки тысяч посетителей ежедневно, в течение четырех дней работы в середине июня. Крупнейшие мировые галереи. Строжайший отбор — попасть на Art Basel очень трудно, поверьте.

С 2000 года здесь существует специальная секция с названием Unlimited, предназначенная для экспонирования самых крупных, гигантских работ. Скульптура, видео, живопись, живые перформансы… В этом году их было 75, работ огромного размера, large-scale works. Обычно, побывав в Базеле, эти работы продолжают успешное аукционное существование. Давайте расставим по ценовому ранжиру работы большого размера участников секции Unlimited, проданные на аукционах. XXL, как называют их специалисты.

На первом месте Лучо Фонтана, Concetto spaziale, La fine di Dio. Масло размером 178x123 см было продано на Christie’s в 2015 году за $29,1 млн. На второй позиции Керри Джеймс Маршалл, ныне живущий художник 1955 года рождения. Акриловое полотно Past Times размером 275x399 см, ушло в прошлом году на Sotheby’s за $21,1 млн. Третий — Том Вессельман, чья работа Great American Nude №.48 получила у Christie’s $10,7 млн еще в 2011 году. Это инсталляция с участием холста, масла, акрила, картона, батарей и ассамбляжа. Размер работы – 213x271x03 см.

Наконец, назову вам самую объемную из «безразмерных» работ, некогда выставляющуюся в Базеле, а потом проданную в Нью-Йорке на аукционе Phillips в 2015 году за $1,3 млн (7 место рейтинга). Это инсталляция итальянца из Турина Джузеппе Пеноне, 1947 года рождения, с названием Idee di pietra — бронзовое дерево, украшенное серым речным гранитом. Размеры инсталляции таковы: 818x335x274 см.