Арест не станет домашним

Экс-замминистра регионального правительства Анатолий Якимчев, находящийся под следствием, останется под стражей. Нижегородский областной суд отказался перевести его под домашний арест, на чем настаивала защита находящегося на пенсии чиновника. Такое решение было принято, несмотря на то, что, по словам адвоката Якимчева, дальнейшее содержания в СИЗО может представлять опасность для его жизни, а жена чиновника принесла в суд множество похвальных грамот, которым он был награжден, и документ, подтверждающий награждение отставного замминистра православным орденом.

Якимчев был арестован в марте 2019 года в связи с тем, что некие представители коммерческих организаций дали показания, согласно которым через чиновника передавались крупные взятки за заключение контрактов на поставки для организатора школьного питания в Нижнем Новгороде – ЕЦМЗ. Сын чиновника в период с 2013 по 2107 руководил этим предприятием.