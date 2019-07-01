Мошенники похитили из бюджета Петербурга более 20 млн рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти местных жителей, которые обвиняются по ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества и участием в нем), а также в совершении 16 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), трех преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой) и двух — по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемые участвовали в программе комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга по выделению субсидий на поддержку среднего и малого бизнеса. На основании подложных документов на банковские счета специально созданных для этих целей организаций из бюджета города перечислялись денежные средства, которые участники преступного сообщества расходовали на личные нужды. В общей сложности ими было похищено более 20 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.