14 лет бесперебойного энергоснабжения и непрерывного развития:

Генеральный директор АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяна Бычкова

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» исполнилось 14 лет: компания ведет свою историю с 1 июля 2005 года, когда в результате реформирования энергетической отрасли РФ из структуры АО «Тюменьэнерго» было выведено управление по реализации электроэнергии, насчитывавшее порядка 50 человек. Новая организация получила имя «Тюменская энергосбытовая компания», которое в ноябре 2018 года было изменено на АО «Газпром энергосбыт Тюмень»: сегодня энергетики работают под брендом крупнейшего газового холдинга России.



Спустя годы со дня основания АО «Газпром энергосбыт Тюмень» является одним из лучших и самых надежных гарантирующих поставщиков электроэнергии в стране, обеспечивающих бесперебойное энергоснабжение 608 тысяч потребителей, 20 тысяч организаций и предприятий в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменской области, а также более 570 тысяч потребителей и порядка 14,5 тысячи предприятий в Брянской области, которых обслуживает дочернее предприятие Общества — ООО «Газпром энергосбыт Брянск». Эти показатели растут ежемесячно благодаря взятому курсу на увеличение количества абонентов на территории работы компании, в том числе за счет активного перевода граждан на прямые договоры энергоснабжения, позволяющего достичь максимально прозрачных отношений между поставщиком электроэнергии и потребителями и предложить им полный спектр сопутствующих сервисов.

За 14 лет на территории Западной Сибири АО «Газпром энергосбыт Тюмень» поставило своим клиентам более 509 млрд кВт*ч электроэнергии: данные показатели позволяют Обществу уверенно удерживать позиции лидера среди энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков региона, которым поступает электроэнергия из сети АО «Тюменьэнерго». Так, общая доля АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в структуре потребления электроэнергии с Оптового рынка электроэнергии и мощности на территории тюменской «матрешки» по состоянию на начало июня приблизилась к отметке 19%. Работая над обеспечением стабильного энергоснабжения экономики и населения трех регионов РФ, компания выстроила эффективную систему расчетов, включающую прием платежей от конечных потребителей и направление их производителям энергоресурса и сетевым организациям. Средний период оборота дебиторской задолженности, таким образом, в АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на протяжении многих лет остается одним из самых низких в отечественной энергетической отрасли: на сегодняшний день он составляет 20 дней.

Помимо основного вида деятельности — энергоснабжения потребителей — Общество активно расширяет спектр сопутствующих услуг и сервисов, следуя заданным принципам клиентоориентированности. Одним из важнейших направлений деятельности компании сегодня является развитие направления расчетно-кассового обслуживания населения. Так, платежные документы, в которых, помимо электроэнергии, учтены жилищно-коммунальные услуги, получает часть населения ХМАО-Югры и юга Тюменской области. Расширяется география населенных пунктов, в которых компания представлена не только как поставщик электроэнергии, но и как платежный агент организаций, занимающихся капитальным ремонтом многоквартирных домов и предоставлением услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Для своих клиентов АО «Газпром энергосбыт Тюмень» предлагает множество очных сервисов, открывая и модернизируя клиентские офисы и Центры обслуживания клиентов (ЦОК) на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области. Сегодня в населенных пунктах этих регионов действуют 73 офиса компании, в которых посетители могут получить консультационную помощь, написать заявление на заключение договора энергоснабжения, передать показания приборов учета электроэнергии или произвести оплату электроэнергии. В 2018–2019 гг. новые Центры обслуживания клиентов приняли посетителей в г. Тюмени, Пыть-Яхе, Новом Уренгое, в ближайшее время планируется открытие ЦОК в г. Нягани.

Шагая в ногу со временем, АО «Газпром энергосбыт Тюмень» переводит сервисы в онлайн-режим с тем, чтобы клиенты могли воспользоваться ими, не выходя из дома или же находясь вдали от него и, таким образом, сэкономить свое время. Специалисты Общества внимательно следят за трендами — в результате перечень дистанционных сервисов компании постоянно растет. Так, в 2019 году к возможности взаимодействовать с поставщиком электроэнергии в «Личном кабинете клиента» на официальном сайте www.gesbt.ru, чат-боте в социальных сетях и мессенджерах, через мобильные приложения крупнейших банков и пр. добавился телефонный «Голосовой помощник», активное тестирование которого в данное время проходит в нескольких населенных пунктах ХМАО-Югры и юга Тюменской области.

Одним из ключевых направлений для АО «Газпром энергосбыт Тюмень» остается реализация энергосервисных проектов, в рамках которых производится модернизация систем внутреннего и внешнего освещения на объектах ЖКХ и сферы образования ХМАО-Югры. Проекты по цифровизации городской инфраструктуры реализуются Обществом в рамках Всероссийского проекта «Умный город» и неизменно высоко оцениваются профессиональным сообществом. Так, проект «Интеллектуальное освещение образовательных учреждений посредством заключения энергосервисного контракта» был размещен в Банке решений «Умного города» как перспективная технология, которую необходимо масштабировать и тиражировать на федеральном уровне. Энергосервисная деятельность компании не ограничивается рубежами Тюменского региона: в 2018 году АО «Газпром энергосбыт Тюмень» установило автоматизированную систему учета электроэнергии с удаленным сбором данных с 29 тысяч приборов учета в Свердловской области в рамках энергосервисного контракта с ПАО «МРСК Урала» (ДЗО ПАО «Россети»).

Важнейшим показателем успешной деятельности АО «Газпром энергосбыт Тюмень» стало присуждение ему первого места в конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России» по итогам работы в 2018 году. Общество было признано лидером среди 57 энергосбытовых организаций, работающих на территории 48 субъектов Федерации.

«Трудовые успехи коллектива АО «Газпром энергосбыт Тюмень» — это не только повод гордиться его высоким профессионализмом, — отмечает генеральный директор Общества Татьяна Бычкова. — В первую очередь наши достижения — это мощный фундамент, который позволяет нам строить амбициозные планы по всестороннему развитию компании, в том числе в деле постоянного совершенствования сервисов, а также движения в сторону диверсификации бизнеса, связанной с освоением новых видов деятельности и предлагаемых нашим клиентам услуг. Сегодня я поздравляю всех сотрудников АО “Газпром энергосбыт Тюмень”: мы проделали серьезный путь и, уверена, впереди у нас — множество вершин».

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