На покупку новых автобусов для «Башавтотранса» выделен еще 1 млрд рублей

Бюджет обновления подвижного состава ГУП «Башавтотранс» подорожал до 1,5 млрд руб., следует из информации на портале госзакупок. Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии объявил на 22 июля четыре аукциона на поставку 350 городских, пригородных и междугородних автобусов начальной стоимостью 1,04 млрд руб. На первом аукционе определяется поставщик 85 пригородных и городских автобусов малого класса по начальной цене 189,85 млн руб., на втором — 90 пригородных автобусов среднего класса стоимостью до 321,43 млн руб., на третьем — поставщик 85 междугородних автобусов малого класса стоимостью до 193,5 млн руб., на четвертом — 90 городских автобусов среднего класса стоимостью до 336,17 млн руб.

Ранее ведомство назначало на 16 и 18 июля аукционы на поставку 42 низкопольных автобусов средней вместимости и 35 городских автобусов большой вместимости общей стоимостью около 440 млн руб.

Всего до апреля 2020 года власти республики намерены закупить у Нефтекамского автозавода группы КамАЗ для ГУП «Башавтотранс» 589 новых автобусов, из которых 527 — до конца текущего года. «Башавтотранс» — крупнейший эксплуатант техники Нефтекамского автозавода в регионе. Из-за большой загрузки автозавода техника может поступить в регион с опозданием на полгода, сообщал врио главы республики Радий Хабиров.

Майя Иванова